Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что большая группа наемников ВСУ попала под удар в Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, в результате удара украинские войска потеряли около 200 наемников из Латинской Америки. Он уточнил, что наемники пытались купировать наступление ВС РФ в сторону села Циркуны и города Дергачи.

По информации Лебедева, также под удар попали объекты ВСУ под Харьковом, Мерефой и в Изюмском районе. Координатор подполья добавил, что украинские войска лишились резервов и техники.

Ранее в военных блогах появилась информация, что российские военные заметили в Сумской области «одичавших» наемников ВСУ, которые отказались участвовать в боевых действиях.

Отмечалось, что речь идет о наемниках из стран Латинской Америки, которые занимались мародерством в районе города Путивль.