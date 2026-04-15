«Тактическая пауза» в войне США и Ирана: капитуляция Трампа и давление Тегерана

Между Ираном и США действует двухнедельное перемирие, а каждая сторона заявляет о своей победе. Как сообщает «Царьград», есть очень серьезные сомнения, что можно говорить о завершении конфликта, а не о «тактической паузе».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп максимально взвинтил ставки своим заявлением о скорой «гибели древней цивилизации». Подняв градус ожиданий, американский лидер внезапно «капитулировал» и сообщил, что Штаты начинают переговоры с Ираном.

В привычной манере президент объявил о достижении всех военных целей кампании и подготовке окончательного мирного соглашения. Более того, он сообщил, что получил мирный план Ирана из десяти пунктов и считает его «работоспособным».

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Иран согласен открыть Ормузский пролив для иностранных судов «при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений».

Обозреватели обращали внимание на согласие Трампа принять 10 пунктов плана Ирана в качестве основы для дальнейшего соглашения. Официально они пока не публиковались, однако иранские СМИ сообщали, что в них входило прекращение агрессии на всех фронтах, признание контроля Тегерана над Ормузским проливом, признание права Ирана на обогащение урана и прочее.

Выполнение даже части этих требований будет говорить о том, что Штаты потерпели поражение. Заключение мира на этих условиях выглядит как «фантастика». Скорее всего, обе стороны решили взять передышку.

Американцы не смогли добиться своих целей бомбардировками и взяли курс на подготовку наземной операции. Об этом свидетельствует масштабная переброска подразделений спецназа, ВДВ, морпехов и пехоты на Ближний Восток.

В свою очередь, иранские представители сообщали Пакистану, что у них осталось до 45 тысяч дальнобойных дронов и порядка 15 тысяч баллистических ракет. Даже если показатели завышены, то этого боезапаса хватит, чтобы погрузить регион в тотальный хаос: уничтожить электростанции, добить нефтяную промышленность, уничтожить опреснительные установки.

Однако у Ирана есть ключевая проблема — часть арсенала все еще заблокирована в подскальных базах хранения из-за разрушения выходных порталов. По оценкам израильской разведки, в заблокированных хранилищах может находиться треть довоенных запасов.

Наиболее вероятно, что в ближайшие недели американцы продолжат сосредоточение войск для будущей наземной операции, а Иран будет раскапывать своих ракетные арсеналы. Возобновить конфликт не составит труда — Трамп может заявить, что Иран не идет на уступки, или свою роль сыграет Израиль, и, как всегда, убьет переговорщиков.

Вместе с тем перспектива возобновления войны не так однозначна. Если Иран сможет быстро восполнить свои запасы вооружений, то американская промышленность не сможет быстро восстановить утраченные радары и произвести зенитные ракеты. Неслучайно целый ряд израильских политиков заявляли, что совместная операция против Ирана завершилась стратегическим провалом.