Израиль утром в среду снова бомбил Ливан

Несколько бомбовых ударов нанесла рано утром в среду израильская авиация на юге Ливана. Помимо атак в Кадмусе и Ансарии также под бомбы попали Бинт Джбейл, Махмудия, Мадждале, Клайле, Зибкине и Ятаре, сообщает Al-Jazeera. Количество жертв и пострадавших уточняется.

Как сообщает Associated Press, в результате ударов Израиля за шесть недель возобновленной войны были убиты 168 детей. Израиль часто без предупреждения наносит удары по предполагаемым членам "Хезболлы" или официальным лицам в их домах, находящихся вдали от линии фронта. Из-за этого под удар попадают и мирные жители - обычные граждане.

Израильская армия редко называет цели своих ударов, но заявляет, что принимает меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая детей, и обвиняет членов "Хезболлы" в том, что они укрываются среди мирного населения.

Семьи погибших детей обвиняют Израиль в совершении военных преступлений из-за большого числа жертв среди мирного населения. В ответ на вопросы АР израильская армия не отрицала, что дети погибли при ударах по Ливану, но заявила, что нацеливалась на объекты и боевиков "Хезболлы".