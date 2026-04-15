Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что роты ВСУ, пропавшие в Сумской области, могли попасть под удар новейшего российского оружия. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее появилась информация, что несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести. Отмечалось, что украинские солдаты пропали в лесах севернее села Писаревка. Село расположено в Сумском районе.

«Нельзя исключать, что эти роты боевиков ВСУ попали под удар современного российского оружия и полностью утратили свою боеспособность», - заявил Иванников.

По словам военного, на сумском направлении используются и экспериментальные образцы оружия. Иванников заявил, что в таких условиях исчезновение сразу нескольких рот ВСУ его не удивляет.

