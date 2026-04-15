Сводка СВО за ночь 15 апреля: операция «Горыныча» и перехват нового дрона

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ на нескольких направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 15 апреля.

Удар «Ёлки»

Российские военные отразили воздушную атаку ВСУ с помощью нового дрона-перехватчика «Ёлка», рассказали в Минобороны РФ. Получив оповещение об украинском беспилотнике, расчет зенитного дивизиона ВС РФ отправился на перехват.

Группа передвигалась на внедорожнике «Улан-2». На нем установлен крупнокалиберный пулемет «Утёс», пулемет Калашникова на специальной станине, переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и новая разработка - дрон-перехватчик «Ёлка».

Атака беспилотника самолетного типа ВСУ была отражена именно «Ёлкой». После этого ВСУ отправили по тому же маршруту FPV-дрон. Цель была уничтожена еще одним перехватчиком под прикрытием пулеметного огня.

Удар «Гвоздики»

Самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Замаскированные блиндажи и сеть украинских опорных пунктов были обнаружены в лесах операторами дронов. Цели были поражены осколочно-фугасными снарядами.

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ

Ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

«Полет проходил на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Цель уничтожена, передовой авианаводчик подтвердил. Вернулись на точку базирования», - рассказал штурман-оператор вертолета.

Операция в Запорожской области

Ударные дроны ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Замаскированные позиции украинских операторов были выявлены дроном-разведчиком. В лесах были обнаружены наземные станции управления, комплексы антенн и пункты запуска беспилотников.

ВС РФ применили тяжелые беспилотники самолетного типа «Молния». В Минобороны подчеркнули, что точными попаданиями были уничтожены антенные мачты, ретрансляторы и сами наземные станции управления вместе с расчетами.

Перехват нового дрона ВСУ

Российский военнослужащий с позывным «Батрак» рассказал, что спецназом «Ахмат» был перехвачен новый украинский дрон «Жук», аналог одного из британских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Батрак» заявил, что дальность нового дрона составляет около 40 километров. ВСУ используют его и как разведывательный, и как ударный беспилотник.

«Он сделан просто из трубы и пенопласта, то есть очень дешевый вариант, который не жалко запустить в один конец», - заключил военный.

«Горыныч» против ВСУ

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» ФСБ России уничтожило три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ рассказали, что операторы «Горыныча» отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три группы диверсантов. Представители спецслужбы подчеркнули, что диверсанты готовили засады на пути российских войск.

Продвижение в Константиновке

ВС РФ начали заходить на территорию микрорайонов Железнодорожный и Шанхай в Константиновке. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что российские силы действуют малыми группами, чтобы закрепиться в городской застройке и оттеснить ВСУ с позиций.