Украина показала новую зенитную ракету

На выставке новых образцов вооружений Украины, приуроченной к дню работника оборонной промышленности, впервые представлена зенитная ракета "Коралл".

© Соцсети

Первые упоминания о боеприпасе класса "земля-воздух" от киевского КБ "Луч" относятся к 2021 году, когда на выставке "Оружие и безопасность" был представлен макет ракеты. Тогда же были опубликованы ее характеристики: дальность полета 30-50 километров, вес 300 кг, 25-килограммовая боевая часть и скорость 3600 километров в час.

Изначально "Коралл" позиционировался как ракета средней дальности. К 2023 году дальность полета боеприпаса была увеличена до 100 километров, пишет The War Zone.

"Ракета предназначена для перехвата баллистических целей. Конечно, не всех классов, но именно баллистики. Сейчас она готова на 70 процентов", - заявил в 2021 году глава КБ "Луч" Олег Коростелев.

Образец, представленный сейчас, больше похож на опытный или даже серийный экземпляр, чем на макет, отметило издание.

Зенитные ракеты - самый дефицитный для ВСУ боеприпас. Оставшиеся от СССР и присланные НАТО арсеналы уже практически израсходованы, а собственного производства нет - выпуск ракет для ПВО еще с советских времен предусмотрительно сосредоточен в России.

Разработка "Коралла" - часть более масштабной украинской программы по развитию собственных зенитных систем.