ВСУ бросили вооружение при отступлении из Димитрова в ДНР
Украинские военные при отступлении из Димитрова бросили большое количество вооружения и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.
В сообщении отмечается: «Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения».
Также по данным ведомства, украинские военные использовали жилые дома мирных жителей Димитрова в качестве опорных пунктов. Именно в этих домах и были позже обнаружены брошенные ими оружие и боеприпасы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики обнаружили в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении.
Военнослужащие армии России ликвидировали в этом городе до трех украинских батальонов.
Штурмовые подразделения группировки «Центр» водрузили там государственный флаг России.