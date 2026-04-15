Украинские военные при отступлении из Димитрова бросили большое количество вооружения и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

Украинские военные, отступая из Димитрова, оставили значительный арсенал вооружения и боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по ДНР.

В сообщении отмечается: «Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения».

Также по данным ведомства, украинские военные использовали жилые дома мирных жителей Димитрова в качестве опорных пунктов. Именно в этих домах и были позже обнаружены брошенные ими оружие и боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики обнаружили в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении.

Военнослужащие армии России ликвидировали в этом городе до трех украинских батальонов.

Штурмовые подразделения группировки «Центр» водрузили там государственный флаг России.