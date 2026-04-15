В административном здании в центре Днепра начался сильный пожар

В административном здании в центре Днепра после объявления воздушной тревоги начался сильный пожар.

Видео возгорания публикует в Telegram пресс-служба Днепропетровская областная военная администрация (ОВА).

«Противник нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной возгорания якобы мог быть российский дрон «Герань».

Ранее в апреле загорелось здание мэрии в Прилуках Черниговской области Украины. Утверждалось, что пожар якобы был вызван атакой российских дронов.