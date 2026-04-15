Новейшие разведывательные БПЛА "Молния-Р" начали массово поступать в войска

Новые разведывательные беспилотные летательные аппараты "Молния-Р" начали массово поступать в подразделения БПЛА 144-й мотострелковой дивизии, сообщает канал соединения.

Новинка представляет собой глубокую модернизацию известного ударного дрона "Молния-2", рассказал начальник технико-эксплуатационной части дивизии с позывным Тарас. Воздушный разведчик получил батареи повышенной емкости, помехозащищенную цифровую связь и цифровую камеру с 32-кратным оптическим увеличением. Все это позволяет "Молнии-Р" выполнять задачи на больших высотах при глубине разведки до 40 км.

"Данная "Молния" предназначена для выявления живой силы противника, перемещения техники, расположения опорных пунктов противника и своевременного их подавления", - отметил Тарас.

В опубликованном видео показано, как ВС РФ наносят удары по выявленным "Молнией-Р" целям.

Напомним, что ставшая основой для новой версии "Молния-2" представляет собой ударный дрон самолетного типа. Запускают его при помощи катапульты, управление осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и в случае с FPV-дронами. Ранее сообщалось, что новые варианты "Молнии-2" получили отсеки для противопехотных мин и шипов.