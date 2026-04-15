Российские войска взяли под контроль дорогу под Святогорском

Российские подразделения, продвигающиеся на краснолиманском направлении, взяли под огневой контроль одну из дорог в районе Святогорска. Об этом со ссылкой на военные Telegram-каналы пишут «Аргументы и факты».

По данным источников издания, российские бойцы контролируют проходящую через лес дорогу между Святогорском и поселком Сосновое. При этом подразделения ВС России улучшили тактическое положение в этом районе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отрезали противника от снабжения в селе Татьяновка. Кроме того, шли бои в районе Александровки и на территории сел Брусовка и Старый Караван.