Стало известно, откуда ВСУ атакуют южные города России

Вооруженные силы Украины атакуют дронами города на юге России с площадок на Ореховском направлении. Об этом заявил «Аргументам и фактам» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, с этого участка массово запускаются беспилотники.

«Они летят как на освобожденную часть Запорожской и Херсонской областей, ДНР, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область», - пояснил Владимир Рогов.

Эксперт также отметил, что из-под Орехова могут атаковать и Волгоград, но чаще по этому региону удары наносятся «с оккупированной территории Херсонской области, из Николаевской и Одесской областей».

Ранее в результате ударов ВСУ по Волгоградской области были повреждены тринадцать жилых домов в Суровикинском районе, погиб человек в Волжском. Атака также привела к повреждению емкости с нефтепродуктами и пожару в Светлоярском районе.