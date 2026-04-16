За ночь над Россией перехватили 207 украинских дронов

В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь сбили 207 украинских БПЛА над регионами страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что силы ПВО сбили украинские дроны над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что ночью в Геленджике объявили опасность атаки БПЛА.