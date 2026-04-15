Силы ПВО уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над РФ

7 апреля 2026 года на платформе «Активный гражданин» стартовал второй этап престижного конкурса «Московское качество-2026», организованного Московской торгово-промышленной палатой при поддержке Правительства Москвы. Жители столицы получили уникальную возможность выбрать самый вкусный и качественный хлеб среди более 140 брендов хлебобулочных и молочных изделий, которые уже прошли строгие лабораторные испытания и экспертную оценку.

Конкурс «Московское качество» проводится с 1997 года и стал важной традицией столицы, позволяющей горожанам напрямую влиять на ассортимент продуктов в магазинах. В этом году в номинации «Хлеб» участвуют десятки производителей, предлагая как классические формы, такие как караваи, батоны и ржаной хлеб, так и разнообразную вкуснейшую сдобу, в том числе от ремесленных производителей и участников программы «Сделано в Москве» — всего свыше 70 позиций.

Народное голосование определяет финалистов, чьи продукты получат специальный знак московского качества и приоритет на полках сетевых ритейлеров, что напрямую повышает стандарты питания для 20 миллионов жителей Москвы и поддерживает местных производителей.

Голосование открыто для всех зарегистрированных пользователей «Активного гражданина» — достаточно скачать приложение или зайти на сайт и выбрать любимый хлеб по фото и описанию. Опросы просты и удобны, а участие занимает всего пару минут, но ваш выбор имеет реальное значение: победители будут известны уже в ближайшие недели, и их продукция станет доступнее повсеместно.

