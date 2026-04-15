Иранцы начали расчищать путь к подземным базам с ракетами

По информации CNN, Иран активизировал работы по разбору обломков, которые заблокировали входы в его подземные базы, где расположены ракетные установки. Спутниковые снимки показывают, как погрузчики очищают туннели от щебня и других препятствий, загружая их в самосвалы.

© Московский Комсомолец

Эти действия происходят на фоне недавних ударов со стороны США и Израиля, направленных на уничтожение входов в иранские базы. Целью таких операций было лишить Тегеран возможности доступа к его ракетному арсеналу, находящемуся под землей.

По оценкам американской разведки, около половины ракетных установок Ирана остались неповрежденными после месяца боевых действий.

Однако многие из них могут быть заблокированы в результате авиаударов. Сэм Лэйр, научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина, отметил, что прекращение огня подразумевает признание способности противника восстановить свой военный потенциал, на уничтожение которого были потрачены значительные ресурсы.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил завершение операции против Ирана, сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой государства. Однако подробности этого заявления остаются неизвестными.