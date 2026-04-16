Хельсинки уже передал Киеву 32 пакета военной помощи общей суммой в 3,2 миллиарда евро, но останавливаться на достигнутом не намерен. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Дипломат подчеркнул, что в пересчёте на душу населения Финляндия остаётся одним из ведущих поставщиков оружия для Вооружённых сил Украины. По его словам, Хельсинки продолжает наращивать военную помощь Киеву, несмотря на неоднократные предупреждения Москвы.

Ранее российская сторона не раз заявляла, что поставки оружия Украине только затягивают конфликт и не способствуют мирному урегулированию. В Кремле подчёркивали, что страны НАТО, включая Финляндию, фактически стали участниками конфликта на стороне Киева.

Финляндия вступила в Североатлантический альянс в апреле 2023 года. С тех пор Хельсинки значительно увеличил военную поддержку Украины, предоставляя не только вооружение, но и обучение военнослужащих. Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях таких действий для двусторонних отношений.