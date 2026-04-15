Армия России значительно продвинулась в Сумской области, отодвинув ВСУ от границы с РФ.

За последнее время российские войска расширили буферную зону у границы на 150 квадратных километров, пишут "Военкоры Русской весны" со ссылкой на украинский аналитический ресурс Deep State.

Продвижение началось от села Грабовское, сейчас продолжается давление в районе Миропольского. Кроме того, движение ВС РФ на востоке Сумской области создает угрозу охвата Сум с двух сторон.

ВСУ "следят за развитием событий", сообщают украинские военные аналитики. И задаются вопросом, что должен был предотвратить зарождающийся кризис.

В Харьковской области противник жалуется, что некогда тыловые поселения Волоховское и Белый Колодезь оказались в сфере поражения наших FPV-дронов. Это существенно затруднило ВСУ доставку боеприпасов и подкреплений, а ротацию сделало практически невозможной, пишет "Северный ветер".