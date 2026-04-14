Названа истинная цель блокады Ормуза флотом США

Блокада Ормузского пролива, инициированная по инициативе президента США Дональда Трампа, направлена не только на Иран, но и на Китай, пишет обозреватель Хавьер Блас в статье для Bloomberg.

По его данным, Иран получил выгоду вместо экономических потерь во время войны: экспорт нефти и доходы выросли благодаря тому, что США разрешили Тегерану загружать нефтяные танкеры и временно сняли санкции в отношении иранской нефти.

Журналист уточнил, что до войны Иран зарабатывал около $100 млн долларов в день на продаже своей нефти, с 28 февраля эта сумма выросла примерно до $175 миллионов долларов в день.

Вашингтон не устраивает такая ситуация, он стремится нанести экономический ущерб Ирану и заставить Китай разделить часть этих потерь, заметил обозреватель.

В США полагают, что Пекин, с тем, чтобы снизить ущерб, окажет давление на Тегеран, принудит его к переговорам.

В Китае сделали заявление о блокаде Ирана

Вместе с тем, подчеркнул Блас, за последнее десятилетие Китай создал крупнейший в мире аварийный запас нефти — многоуровневый склад стратегических и коммерческих запасов, насчитывающий более миллиарда баррелей.

Таким образом, констатировал обозреватель, нефтяные расчеты не в пользу Белого дома, а у блокады мало шансов на успех: Иран может оставаться непокорным — а Китай безразличным — дольше, чем Трамп может оставаться платежеспособным.

Ранее Bloomberg сообщил, что запасы иранской нефти на танкерах в море и значительные запасы на суше в Китае обеспечат защиту независимым нефтеперерабатывающим заводам страны в случае, если блокада Ормузского пролива со стороны США перекроет поставки.

По словам Эммы Ли, ведущего аналитика китайского рынка в Сингапуре компании Vortexa Ltd., запасов иранской нефти хватит небольшим НПЗ (так называемым «чайникам») примерно на два с половиной месяца.