Норвегия договорилась с Украиной о сотрудничестве в сфере обороны

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны подписали декларации об оборонном сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам премьера, Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии.

Стёре добавил, что Осло непоколебимо поддерживает борьбу Киева за независимость и его право на самозащиту. Он отметил, что Украина является первым получателем норвежской помощи.

Премьер подчеркнул, что это не одностороннее движение, а взаимное сотрудничество.

До этого Зеленский заявил, что Европе нужно объединить усилия с Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией. По его словам, это необходимо сделать с целью создания в будущем военного блока, который будет достаточно большим для «сдерживания» Россия.

Также украинский президент отметил, что сейчас Европе нужно максимально нарастить свою мощь в то время, когда США угрожают выйти из НАТО.