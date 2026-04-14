Солдаты ВСУ начали экономить ракеты ПВО в ущерб результативности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом боеприпасов — им не хватает ракет для систем ПВО Patriot. В связи с этим они экономят ракеты в ущерб результативности. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на украинского командира.

По словам военного, согласно стандартной доктрине ПВО, на одну воздушную цель нужно от двух до четырех ракет-перехватчиков. Однако некоторые солдаты ВСУ, эксплуатирующие Patriot, запускают по одной ракете.

«Он [командир] отметил, что им нужно больше [ракет] для эффективного противодействия атакам», — говорится в материале.

Однако, подчеркивает BI, неизвестно, насколько распространен такой подход к использованию Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot из-за войны США и Израиля против Ирана.