Защитит «теневой флот»: Какие задачи ставят российской армии за рубежом

Юрист в области военного права Иван Самарин заявил НСН, что танкеры теневого флота не ходят под российскими флагами, но на них работают российские граждане. Законопроект, разрешающий использовать вооруженные силы за рубежом, защитит россиян, которые работают на кораблях «теневого флота», при задержании у России сегодня нет юридических полномочий вмешиваться в ситуацию, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, нормы которого разрешают по решению президента использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся преследованию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что введение таких норм позволит предотвращать ситуации, подобные аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина. Самарин предположил, почему еще этот законопроект актуален именно сейчас.

«Еще это может быть связано с танкерами теневого флота, потому что сегодня полномочий по их защите нет. Они не ходят под российскими флагами, но на них работают российские граждане. Поэтому эти изменения будут позволять в случае задержания танкеров с нашими гражданами вмешиваться военно-морскому флоту. Танкеры теневого флота так и называются, потому что они официально не наши, сейчас их пытаются ловить. А оснований вмешиваться у нас нет, это чисто юридически, поэтому теперь мы придумали выход. Сложно представить себе, что наши вооруженные силы будут вмешиваться, если наших граждан будут судить в более «обычных» ситуациях», - отметил он.

Франция и США активно задерживают танкеры «теневого флота» РФ в 2026 году, включая суда Grinch, Boracay, Deyna, Ethera, Marinera (ранее Bella I) и M/T Sophia. 12 апреля береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом. По данным шведских властей, экипаж судна, следовавшего из России в испанский Лас-Пальмас с грузом угля, якобы нарушил экологические нормы.