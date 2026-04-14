В США отчитались о первых сутках блокады Ормузского пролива

$75.8589.26

В США рассказали о первых сутках блокады Ормузского пролива

Газета.Ru

За первые сутки блокады Ормузского пролива со стороны США через него не прошло ни одно судно. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

© Газета.Ru
«За первые 24 часа ни одно судно не прорвало американскую блокаду, а шесть торговых судов по требованию американских военных развернулись и вернулись в иранский порт в Оманском заливе», — говорится в сообщении.

Блокада вступила в силу в понедельник утром после провала мирных переговоров между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранскими официальными лицами в Исламабаде.

Центральное командование США, которое курирует военную деятельность США на Ближнем Востоке, выпустило уведомление для моряков, в котором сообщалось, что блокада иранских портов будет распространяться на «всю иранскую береговую линию» и будет применяться ко всем судам «независимо от флага». Там также заявили, что в обеспечении блокады задействованы более десятка военных кораблей, свыше 100 истребителей и самолетов-разведчиков, а также более 10 000 военнослужащих.

Морская блокада США провалилась

Свободный проход через Ормузский пролив был одним из ряда «красных линий», на которые Иран не согласился в ходе переговоров, состоявшихся на выходных, заявил американский чиновник.

14 апреля газета The New York Times сообщила, что нескольким судам удалось пройти через этот морской путь. Речь идет о сухогрузе Christiana под флагом Либерии и танкере для перевозки метанола Elpis.