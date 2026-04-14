ВСУ нанесли удар по родному городу министра обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Васильевке — родному городу министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом сообщает RT.

— ВСУ атаковали дронами родину главы Минобороны Украины Михаила Федорова — город Васильевку Запорожской области, — говорится в публикации.

В настоящий момент Васильевка освобождена силами российской армии. При этом налеты украинских дронов на город не прекращались даже во время пасхального перемирия, говорится в материале.

В общей сложности Министерство обороны РФ зафиксировало 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны Украины. По подсчетам оборонного ведомства, украинские военные совершили 694 обстрела позиций российских войск из арторудий, РСЗО и танков, а также нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров.