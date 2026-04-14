Экс-сотрудник ЦРУ: Иран продемонстрировал свою военную мощь

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Иран наглядно показал свою военную мощь во время конфликта с США. Об этом он рассказал на YouTube-канале Deep Dive.

По словам Риттера, ранее считалось, что военные возможности Ирана сильно преувеличены. Но после столкновения с США, по мнению экс-сотрудника ЦРУ, это мнение останется в прошлом.

«Многие считали, что ракетные и беспилотные возможности Ирана сильно преувеличены, что у Тегерана нет политической воли довести дело до конца. Теперь уже нет. Теперь мы знаем, что у Ирана есть и возможности, и ресурсы для применения этого оружия — и он умеет делать это эффективно», — заявил он.

Риттер также добавил, что Иран «нанес сокрушительный удар» по военным объектам США на Ближнем Востоке и «наказал Израиль» за агрессию. При этом он также заявил, что сейчас все козыри находятся в руках Ирана, а США так и не приблизились к достижению своих целей.

Ранее Риттер заявил, что новые удары США по Ирану запустят необратимый механизм взаимного уничтожения инфраструктуры всего региона.