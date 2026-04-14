Канцелярия Стармера отвергла заявления экс-генсека НАТО о неготовности Британии к войне

Британские власти не разделяют точку зрения бывшего генерального секретаря НАТО (1999-2003) Джорджа Робертсона о неготовности Соединенного Королевства к потенциальному военному конфликту. Об этом заявил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, слова которого приводит телеканал Sky News.

"Я полностью отвергаю это", - сказал он. Представитель канцелярии Стармера отметил, что "за последние несколько недель Великобритания ответила на повышенную российскую активность в Северной Атлантике". Он также подчеркнул, что ВС Соединенного Королевства "работают день и ночь для защиты" союзников на Ближнем Востоке. По его словам, совокупная продолжительность полетов летчиков королевских ВВС "в рамках оборонительных операций" в регионе уже превысила 1,5 тыс. часов. "Это отражение той работы, которую проделывают наши силы ежедневно", - добавил представитель офиса главы правительства.

Стармер создаст в Великобритании комитет по Ближнему Востоку

Ранее Робертсон заявил, что руководство Великобритании не уделяет должного внимания вопросам обороны, отделываясь ничего не значащими заявлениями и не вкладывая средств в перевооружение.