Военный заявил о набирающем обороты виде столкновений в зоне СВО

Безэкипажная война на морских просторах в зоне специальной военной операции (СВО) набирает обороты, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы не наблюдаем ни морских сражений, ни морских баталии. Противник получил от Англии безэкипажные средства, и он их усиливает. Они поставляются морем. Кроме надводных, поступили и подводные аппараты. Они ведут разведку. Они угрожают нашим коммуникациям, наносят удары по торговому флоту, по нашим плавучим шельфовым вышкам», — поделился Матвийчук.

Ранее Минобороны сообщило, что Черноморский флот России уничтожил два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве также отчитались, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 391 беспилотник самолетного типа.

6 апреля сообщалось об отражении атаки ВСУ в северо-восточной части Черного моря. Тогда, по данным ведомства, Черноморский флот уничтожил четыре морских дрона.