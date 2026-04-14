Министр обороны Израиля назвал условие для завершения войны с Ираном

Вывоз обогащенного урана из Ирана является важнейшим условием для завершения конфликта. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании», — сказал он.

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо писало, что делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отказалась выполнять требование США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий.

