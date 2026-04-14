Российский дрон «Молния» получил «кумулятивный коктейль»

Российские дроны-камикадзе «Молния-2» получили уникальную боевую часть с тремя типами воздействия. Особенности «кумулятивного коктейля» раскрыл сапер 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка Артем Кирнасов в беседе с «Известиями».

Он закрепил на «Молнии-2» универсальную кумулятивно-осколочно-термобарическую боевую часть КОТБЧ. Отмечается, что кумулятивная струя изделия способна пробивать перекрытия блиндажей и технику, а термобарический эффект создает избыточное давление для поражения живой силы противника в замкнутом пространстве. Также при срабатывании боеголовки образуются осколки для вывода из строя небронированной техники и оборудования.

Основную боевую часть дополняют дублирующим кумулятивным зарядом. Он необходим для общего подрыва снаряжения в ситуациях, когда основной заряд не срабатывает от удара.

В августе стало известно, что военно-промышленный комплекс России наладил выпуск боеприпасов для беспилотников. В частности, бойцы используют изделия ОФСП (унифицированный осколочно-фугасный специальный боеприпас) и КЗСП (заводской кумулятивный боеприпас для сброса).