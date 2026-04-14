ВСУ возобновили обстрелы Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились после пасхального перемирия. Атомная электростанция в результате полностью лишилась энергоснабжения, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Результатом таких обстрелов, по данным Лихачева, стала потеря энергоснабжения единственной на тот момент линии "Ферросплавная". Глава "Росатома" подчеркнул, что персонал сработал блестяще, станцию подключили к электроснабжению от дежурных дизель-генераторов.

Лихачев напомнил, что это уже 14-я абсолютная потеря энергоснабжения станцией. 14 апреля внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия снабжения станции - "Днепровская" - остается отключенной с 24 марта, передает ТАСС.