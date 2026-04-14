Появилось фото уничтоженного Ираном вертолета Sea Stallion производства США

Стало известно еще об одной потере американцев - поражен их тяжелый 19-тонный вертолет CH-53 Sea Stallion. Его спутниковые фотографии публикует "Военный осведомитель". Винтокрылая машина запечатлена на одной площадок кувейтской авиационной базы Али Аль-Салем.

Чем попали по этой вертушке - баллистической ракетой или беспилотником-камикадзе - пока неизвестно. Однако, судя по всему, повреждения значительные, и образец военной техники подлежит списанию.

Ранее сообщалось, что на этом же объекте, находящемся в 100 км от границы, был уничтожен итальянский разведывательно-ударный беспилотник МQ-9 Reaper американского производства. Также повреждения получили два истребителя F-2000 Eurofighter Typhoon ВВС Италии и три самолета такого типа Кувейта.

CH-53 Sea Stallion разработаны еще в 60-е годы, и первые версии принимали участие во вьетнамской войне. Именно модификации подобных вертолетов были задействованы в печально знаменитой провальной операции "Орлиный коготь" в Иране в апреле 1980 года. Брошенные спецназовцами экземпляры дополнили уже имевшийся у Исламской республики парк такой техники.

Экипаж "пятьдесят третьего" - три человека. Он может перевозить до 38 военнослужащих или до 5870 кг груза. Максимальная скорость - 307 км/ч, а крейсерская - 278 км/ч. Боевой радиус - 185 км. Перегоночная дальность - 1641 км. Практический потолок - 5105 м.

Всего было произведено более полутысячи штук. По официальной информации, их эксплуатация в США прекращена, и, непонятно, какой структуре принадлежал этот борт.

Также известно, что в Кувейте на территории военного лагеря Бьюрин был уничтожен американский вертолет CH-47 Chinook.