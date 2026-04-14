Стало известно о новых боях ВС РФ под Лиманом

Российские подразделения, продвигающиеся на краснолиманском направлении, начали бои на территории сел Брусовка и Старый Караван. Об этом заявил военкор Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале «Синяя Z Борода».

Населенные пункты расположены между Николаевкой и Красным Лиманом. Как отмечает Ермаков, взятие Брусовки и Старого Каравана позволит взять под контроль главную трассу снабжения украинских подразделений в Красном Лимане из Славянска.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отрезали украинских боевиков от снабжения в селе Татьяновка на краснолиманском направлении. Кроме того, военные каналы заявляли о боях в районе Святогорска и Александровки.