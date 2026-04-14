Во вторник, 14 апреля, ВС РФ уничтожили огневые позиции ВСУ на днепропетровском направлении. В этот же день появилась информация об успешных операциях российских сил в Запорожской области.

Зона контроля в районе Лесного

ВС РФ расширили зону контроля у села Лесное в районе запорожского города Гуляйполе. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

Также российские войска «вклиниваются вглубь обороны» ВСУ в районе Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Чаривного.

Удар по ВСУ под Гуляйполем

Российские войска уничтожили пункты временной дислокации украинских сил в районе Гуляйполя. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что против объектов ВСУ применили систему «Ураган». В результате были уничтожены украинские укрепленные позиции.

Удар «Града»

Реактивная артиллерия ВС РФ уничтожила огневые позиции ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны России. Позиции ВСУ были обнаружены во время наступления российских штурмовиков. Удары по целям нанес расчет реактивной системы залпового огня «Град».

Операция новороссийских десантников

Дроны-перехватчики новороссийских десантников уничтожили три тяжелых беспилотника ВСУ на ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Заметив тяжелый грузовой беспилотник ВСУ, оператор российского дрона-перехватчика тараном уничтожил цель. Аналогичным способом был уничтожен еще один украинский беспилотник.

Затем разведчик ВС РФ заметил, что грузовой дрон ВСУ сбрасывает 82-миллиметровые мины на российские передовые позиции. Подлетев сверху, оператор квадрокоптера сбил украинский дрон.

Штурм на ореховском направлении

Расчеты российской системы «Град» нанесли точные удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Это обеспечило прикрытие и поддержку российским штурмовым группам.