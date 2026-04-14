Страна НАТО отказалась от оборонного соглашения с Израилем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о решении приостановить действие оборонного соглашения с Израилем.

Об этом пишет Corriere della Sera.

«С учетом текущей ситуации правительство приняло решение не продлевать автоматически оборонное соглашение с Израилем», — сообщила она.

Документ был заключен в 2005 году и предусматривал автоматическое продление каждые пять лет.

Решение о приостановке оформлено официальным письмом, которое министр обороны Италии Гвидо Крозетто направил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу.