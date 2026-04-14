«Радиостанция Судного дня» передала второе загадочное слово за день
Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала еще одно загадочное сообщение. Об этом свидетельствует информация Telegram-канала «УВБ-76 логи».
Станция вышла в эфир в 15:48 мск 14 апреля. Она передала сообщение со словом «бортограф».
Это уже второе слово, которое передали за минувшие сутки. В 12:46 мск станция вышла в эфир со словом «наймотать».
Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически станция передает речевые сообщения.
В прошлый раз «радиостанция Судного дня» передавала сообщения 13 апреля — в них прозвучали слова «люсоштоф», «ассамблея», «китайский» и «ершистый». До этого, 9 апреля, в эфир было передано слово «подливочный».