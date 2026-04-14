Российские войска заняли поселок Ветеринарное в Харьковской области. Об этом со ссылкой на данные военного блогера Юрия Подоляки пишут «Аргументы и факты».

«Стало известно, что наши войска заняли Ветеринарное», — заявил он.

Официального подтверждения перехода поселка под российский контроль пока нет. Однако военные паблики утверждают, что подразделениям ВС России, ведущим бои в Харьковской области, удалось расширить зону контроля в приграничье, заняв территорию площадью более девяти квадратных километров и приблизившись к населенным пунктам Алисовка и Малые Проходы, отмечает издание.

Ранее СМИ подсчитали, что Вооруженные силы России за неделю, с 30 марта по 5 апреля, взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. При этом эксперты назвали блефом заявление Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не сумели достичь никаких успехов за прошедшие 90 дней.