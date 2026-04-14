Стало известно о смерти на СВО участвовавшего в боях за приграничье российского командира

Государственное автономное учреждение «Военно-исторический центр «Дом офицеров Забайкальского края» сообщил о смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО) командира взвода снайперов стрелковой роты, лейтенанта Владислава Бажутина. Информация об этом опубликована в Telegram.

Военнослужащего с позывным Орел не стало 17 марта 2026 года, но известно об этом стало только сейчас. Деталей о произошедшем не приводится.

Бажутин заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО в 2023 году. Сообщается, что он принимал участие в контртеррористической операции на территории Белгородской области. Был награжден медалью «За отвагу».

Ранее военкор Александр Симонов сообщил о смерти командира, участвующего в специальной военной операции (СВО) отряда добровольцев «Родня» Евгения Николаева. Известно, что он не выжил, пытаясь спасти подчиненного на славянском направлении.