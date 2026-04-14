Удар по «Джорджу Бушу»: Иран готовится атаковать «крупную цель»

Иран может поразить ракетами средней дальности третий американский авианосец «Джордж Буш», который сейчас движется в сторону Персидского залива. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что «Джордж Буш» движется в обход Африки и не стал использовать короткий путь к Персидскому заливу через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море, чтобы избежать атак со стороны хуситов.

По мнению Попова, утопить или уничтожить авианосец довольно сложно, поскольку это крупная цель, а рядом с ним идет группа поддержки, в том числе подводная лодка.

«А вот попытаться поразить его в той или иной степени Иран может, у них есть такая возможность», — сказал генерал.

По его мнению, Тегеран может применить целый ряд ракетных комплексов средней дальности «воздух — поверхность». Установки нового поколения особенно эффективны, а сами случаи ударов по американским военным кораблям вблизи морских территорий Ирана уже были. Тогда был поврежден один из американских авианосцев, хотя Штаты это и не признают. Эксперт добавил, что прибытие третьего корабля подобного класса вряд ли изменит ситуацию в Ормузском проливе.