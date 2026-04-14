Экс-разведчик ЦРУ предупредил о конце цивилизации на Ближнем Востоке

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что любые новые удары США по Ирану, которые анонсирует президент Дональд Трамп, запустят необратимый механизм взаимного уничтожения инфраструктуры всего региона.

По словам Риттера, американское давление будет воспринято иранским руководством как фактическое объявление войны, а ответ Тегерана и его союзников станет лишь вопросом времени.

«Мы собираемся вернуться к ударам, — цитирует эксперта портал ИноСМИ, ссылаясь на эфир от 14 апреля 2026 года. — Но стоит нам ударить по электростанции — и свет погаснет по всему Ближнему Востоку. Все ключевые энергетические объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ просто исчезнут». Риттер подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации Белый дом может решиться на атаки по опреснительным установкам, что напрямую коснется и Израиля. «Это уже вопрос выживания — это конец современной цивилизации в регионе», — резюмировал он.

Экс-разведчик напомнил, что именно из-за подобных рисков предыдущий виток конфликта удалось остановить: Трамп понял, что при дальнейшей эскалации Ближний Восток не будет поставлять энергию «еще лет сто».

Однако сейчас, по мнению Риттера, президент США выбирает новый, не менее опасный подход — морскую блокаду.

«Блокада по определению является актом войны. Фактически он объявляет войну Ирану. Я ожидаю, что иранцы воспримут это как враждебный шаг, а союзники Ирана не будут просто сидеть и смотреть», — заключил специалист.

Военная операция «Эпическая ярость», которую США проводят против Ирана, продолжается с 28 февраля. Из-за нестабильности на Ближнем Востоке и блокаде Ормузского пролива стоимость барреля нефти выросла до почти 100 долларов.

