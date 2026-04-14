«Эпический Нетаньяху»: война против Ирана может перерасти в ядерную

Неудачное течение войны против Ирана вполне может подвигнуть премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к применению тактического ядерного оружия. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Ютуб-канала отставного американского подполковника Дэниела Дэвиса.

© Московский Комсомолец

Джон Миршаймер считается основоположником «теории наступательного реализма». Основной её посыл состоит в том, что современные международные отношения являют собой анархичную систему, внутри которой государства действуют агрессивно, исходя из своих национальных интересов.

Примечательно, что Миршаймер начинал свою карьеру как военный. В 1970 году он окончил военную академию США в Вест-Пойнте, после чего пять лет прослужил в американских военно-воздушных силах. Затем перешёл на гражданскую стезю и в 1980 году получил докторскую научную степень в области государственного управления со специализацией в области международных отношений.

Профессор получил широкую известность благодаря своим радикальным высказываниям, касающихся самых разных аспектов нынешней международной политики.

Один из основных тезисов его теории гласит: главная цель любого государства – выживание, поэтому страны в первую очередь будут стремиться обеспечить собственную безопасность. С учётом того, что после победы Исламской революции в Иране в 1979 году тогдашний верховный лидер страны Рухолла Хомейни провозгласил одной из внешнеполитических целей Исламской республики ликвидацию на Ближнем Востоке государства Израиль, еврейское государство поныне считает Иран экзистенциальной угрозой для своего существования.

Миршаймер утверждает, что премьер-министр Израиля одержим идеей победить Иран. А так как добиться победы посредством применения конвенционного оружия не удалось, то «израильтяне действительно попали в огромную передрягу. И когда происходят подобные вещи, государства почти во всех случаях выбирают крайне рискованные стратегии. И это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия».

Стоит заметить, что, кроме профессора Миршаймера, подобный прогноз ещё в марте сделал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. В своём интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник главы Пентагона исключил применение ядерного оружия против Ирана вооружёнными силами США, однако вполне допустил такие действия со стороны Израиля.

Так что вероятность ядерной эскалации на Ближнем Востоке довольно велика, и остаётся только надеяться на то, что благоразумие всё же возобладает…