Раскрыта главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о главной опасности кассетных артиллерийских снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленинградскую область. Аналитик заявил, что эти снаряды калибра 155 мм M864 способны накрывать площадь размером с футбольное поле, пишет NEWS.ru.

Данные боеприпасы, по словам собеседника издания, содержат 72 заряда, которые при разрушении кассеты разлетаются, накрывая территорию не менее футбольного поля, и это делает их крайне разрушительным оружием.

По мнению Кнутова, ВСУ применили эти боеприпасы сейчас, так как им нужны были носители, способные довести эти снаряды.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что Украина якобы способна запускать гиперзвуковые ракеты на расстояние до 500 километров.