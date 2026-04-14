«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным словом

Станция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 12:46 мск 14 апреля. В переданном сообщении прозвучало слово «наймотать».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

В прошлый раз станция была активна 13 апреля. Тогда она передала слова «люсоштоф», «ассамблея», «китайский» и «ершистый». До этого, 9 апреля, прозвучало слово «подливочный», а 6 апреля — слова «гот», «блудонатр», «пополнение» и «возрастание».