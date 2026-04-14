В результате ударов по позициям ВСУ на ряде направлений за сутки украинские формирования потеряли более 1,1 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и значительное количество складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новодмитровки, Бачевска и Суходола Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Рясным, Старицей и Зыбино.

Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Шийковки, Червоного Оскола, Кутьковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Артема, Новоселовки, Ильиновки, Николаевки и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 195 военнослужащих, семь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Буковель», два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Петровского, Рубежного, Гришино, Сергеевки, Гулево ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Покровского Днепропетровской области, Вольнянки, Чаривного, Воздвижевки и Новоселовки Запорожской области.

Противник потерял свыше 255 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожено два склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия. Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия.