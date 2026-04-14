«Ударили по городу»: что происходит на острове Кешм после атаки

На иранском острове Кешм сохраняется стабильная обстановка и штатный режим безопасности после недавнего ракетного удара. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Насер Ашкери.

По словам Ашкери, несмотря на статус прифронтовой зоны, ключевые объекты на Кешме работают без сбоев. Один из местных жителей рассказал журналисту о последствиях недавнего обстрела.

«Когда был ракетный обстрел, <…> ударили по причалу, ударили по городу, но безопасность здесь сохраняется, рыбаки работают, семьи каждую ночь приходят к берегу», - заявил он.

В акватории между Кешмом и островом Ларак продолжается «умный» контроль торговых путей со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Гражданские суда следуют по маршрутам, утвержденным иранским командованием, отметил Ашкери. Он добавил, что во время его визита на остров поблизости не наблюдалось иностранных военных кораблей.

Кешм представляет собой главную платформу Ирана для контроля над входом судов в Ормузский пролив. С началом войны остров трансформировался в «прифронтовую крепость», реализующую «стратегию асимметричного морского сдерживания».

Военная инфраструктура острова стала приоритетной целью для США. Ранее США обвиняли Иран в использовании Кешма для блокировки глобального экспорта нефти, в то время как Тегеран считает контроль над этим узлом единственным способом обеспечить суверенитет в заливе.