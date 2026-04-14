ВС России поразили склады БПЛА и хранилища топлива ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили склады БПЛА и хранилища топлива ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятие ВСУ по производству крылатых ракет.