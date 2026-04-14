«Цепная реакция»: чем для мира может обернуться ядерный удар США по Ирану

Ядерный удар США по Ирану может привести к гонке атомных вооружений, и такое развитие событий представляет серьезную угрозу для всего мира. Об этом заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ядерный удар может заставить Иран пойти на уступки и подписать мирное соглашение. Однако от 20 до 40 государств, которые имеют возможность создать ядерное оружие, резко «начнут заниматься этим вопросом».

«Если [президент США Дональд] Трамп применит ядерное оружие, то мы фактически получим крах договора о его нераспространении. Пойдет цепная реакция по его созданию. Таким образом, в мире начнется гонка атомных вооружений, а это крайне опасно для человечества», — уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. 11-12 апреля прошли мирные переговоры между США и Ираном, однако они закончились безрезультатно.

На этом фоне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». При этом, речь идет как о портах в Персидском заливе, так и в Оманском заливе. Кроме того, Трамп также поручил американским военным перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.