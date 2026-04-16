Иран пригрозил потопить все корабли США в регионе

Иранские пусковые установки нацелены на американские военные корабли, и Тегеран готов потопить их все.

Об этом заявил военный советник лидера Исламской революции Мохсен Резаи в интервью иранскому телевидению.

«Наши пусковые установки нацелены на военные корабли, и мы потопим их все», — сказал Резаи, который также является членом Совета по определению целесообразности Ирана и бывшим командующим Корпусом стражей исламской революции.

Он подчеркнул необходимость усиления давления на врагов.

Высокопоставленный иранский чиновник назвал планы США по военно-морской блокаде провальными. По его словам, у американцев нет планов по прекращению войны против Исламской Республики. Резаи добавил, что Вашингтон намеревался высадить десантников в Исфахане и захватить иранский уран.

В сенате США отклонили резолюцию о прекращении войны с Ираном

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале американской блокады Ормузского пролива.