Российский боец с позывным Кот перерезал линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне специальной военной операции (СВО) их же оружием. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, летом 2025 года военнослужащий уничтожил шесть единиц техники подвоза ВСУ, что позволило перерезать линии снабжения боевиков на данном участке, а российские войска смогли успешно прорвать оборону.

Кот уточнил, что атаки совершал с помощью трофейных беспилотников.

«Собираем трофейные "птицы" врага, чтобы использовать против них», — сказал он.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО Дмитрий Бирюков приехал на позиции Вооруженных сил России на украинской машине с солдатами ВСУ. Он привез пленных и документацию о противнике.