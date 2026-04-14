Стало известно об активном продвижении ВС РФ на одном направлении

Российские войска охватывают с южной стороны город Белицкое. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, пишут «Аргументы и факты».

По данным Царева, бойцы ВС России удерживают инициативу на Добропольском направлении практически на всей линии фронта.

«Наши части постепенно охватывают Белицкое с юга и продвигаются на Шевченко, вклиниваясь в оборону противника», — пояснил он.

При этом бывший депутат отметил, что российские подразделения ведут бои на территории сел Новоалександровка и Василевка, а также в окрестностях населенных пунктов Новоподгородное и Сергеевка.

Ранее эксперты отметили, что на Добропольском направлении продолжаются бои и в районе Родинского. Вооруженные силы Украины пытаются выбить российских военных, серьезных успехов у них нет, но такое давление сковывает возможности для наступления на запад. В связи с этим рассматривается вариант обход Родинского.