TNI: Конфликт с Ираном стал похож на неудачную для США войну во Вьетнаме

Хотя войну в Иране часто сравнивают с войной в Ираке, она больше напоминает неудачную для США Вьетнамскую войну, сообщает The National Interest.

© Российская Газета

Будущее конфликта остается неопределенным. После нескольких недель разрушительных боев и перекрытия одной из важнейших водных артерий мира установилось хрупкое перемирие. Несмотря на это, у США до сих пор нет ни убедительного повода для войны, ни четких целей конфликта. По словам Фредерика Уэри, ветерана разведки и участника войны в Ираке, пытаясь разрушить шаткие основы Исламской Республики, США и Израиль обнаружили столь же неустойчивый политический и экономический фундамент в своих собственных странах.

"Да, параллели между 2026 годом и 2003 годом, безусловно, реальны. Но траектория этой войны предполагает, что другая историческая параллель может быть более поучительной. Иранская война - это не еще один Ирак. Это еще один Вьетнам", - пишет TNI.

Как и в случае со Вьетнамом, война против Ирана изначально предполагала ограниченное участие США, в то время как в Ирак изначально было запланировано полномасштабное вторжение.

Вьетнамская война начиналась с ограниченной военно-воздушной и военно-морской операции, однако уже в 1965 году американские морпехи высадились в Дананге, чтобы защитить американские базы от постоянных атак. Вскоре выяснилось, что для эффективной защиты необходимо выслеживать и уничтожать вражеские силы, что требовало еще больших войск.

"Почти случайно американские войска оказались вовлечены в наступательные операции в наземной войне, которую никто в Вашингтоне не планировал и не хотел", - пишет издание.

Теперь США затеяли похожую авантюру в Иране. Несколько недель назад американских морпехов и десантников перебросили на Ближний Восток. Возможно, их целью является захват острова Харк или части иранского побережья Персидского залива.

Подобно своим предшественникам во Вьетнаме, американские войска вскоре могут начать высаживаться на вражескую территорию. Когда Белому дому станет ясно, что эти силы не соответствуют поставленным задачам, Соединенные Штаты могут быть вынуждены направить еще больше войск для участия в военной операции против Ирана. По сути, именно так участие США в конфликте во Вьетнаме переросло для них в полноценную наземную войну. То же самое может случиться и в Иране, подводит итог The National Interest.