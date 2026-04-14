На Украине продлили действие военного сбора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания украинского конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил 7 апреля, что украинский парламент принял закон из пакета Международного валютного фонда (МВФ). Документ предусматривает продление действия пятипроцентного военного сбора на три года после завершения конфликта.

Согласно опубликованным данным на сайте Верховной рады, законопроект был «возвращен с подписью» Зеленского во вторник.

В середине марта Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу способности Украины продолжать получать финансовую помощь в размере $8,1 млрд в связи с тем, что украинский парламент затягивает принятие мер, необходимых для выделения финансирования.

10 марта сообщалось, что Верховная рада Украины провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда. Правительство планировало ко второму чтению внести в проект правки по всем требованиям МВФ. Например, отмену льготы на посылки до €150, введение НДС для физлиц-предпринимателей, а также внедрение 5%-го сбора после окончания военного положения.