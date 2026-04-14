"Герани" поразили судно под флагом Панамы у Одессы

В ночь на 14 апреля два десятка БПЛА "Герань" атаковали порт Измаила в Одесской области.

© Российская Газета

Поражены причал, баржа и судно под флагом Панамы, пишут "Военкоры Русской весны". Местные власти сообщили о повреждении портового оборудования, уничтожении здания и нескольких автомобилей.

Пораженное судно стояло в порту. Измаил - один из главных портов Одесской области. В условиях контроля РФ за черноморским морским трафиком поставки оружия и топлива из Европы идут по Дунаю. Поэтому прилетает сюда регулярно и обильно.

19 марта "Герани" повредили баржу, пришедшую в Измаил с военным грузом. Судно накренилось, груз свалился за борт и утонул. В ночь на 10 апреля русские дроны вновь навестили бойкий порт. Тогда они зажгли стоявший под разгрузкой танкер и разбили бронетехнику, уже выгруженную на причал.

На этот раз целью стала старая нефтебаза рядом с портом, переоборудованная под зернохранилище, и стоянка грузовиком рядом. На ней ночевали автоцистерны, пришедшие из Одессы за топливом, пишет координатор подполья Сергей Лебедев.